İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2025 Pazartesi / 10 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6727
  • EURO
    47,119
  • ALTIN
    4411.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Meloni hakkında açılan dava düşürüldü

İtalya'da mahkeme, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem'in serbest bırakılması nedeniyle Başbakan Giorgia Meloni hakkında açılan davayı düşürdü.

IHA4 Ağustos 2025 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
Meloni hakkında açılan dava düşürüldü
ABONE OL

İtalya'da savcıların Başbakan Giorgia Meloni, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem'in İtalya'da gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması nedeniyle açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Başbakan Meloni hakkındaki davayı düşürdü. Meloni, aynı davada suça yardım ve yataklık etmek ve kamu fonlarını kötüye kullanmak iddiasıyla suçlanıyordu.

Meloni, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Yargıçlar davayı sadece bana karşı düşürdüler" ifadelerini kullanarak, Adalet Bakanı Nordio, İçişleri Bakanı Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Mantovano hakkında devam eden söz konusu davayı takip edeceklerini belirtti. Meloni, "Bu hükümetin benim liderliğim altında uyumlu bir şekilde hareket ettiğini savunuyorum. Her karar, özellikle de bu kadar önemli bir karar üzerinde mutabık kalınmıştır. Dolayısıyla benim değil de Piantedosi, Nordio ve Mantovano'nun yargılanmasını talep etmek abesle iştigaldir" dedi.

UCM'NİN TUTUKLAMA EMRİNDEKİ HATALAR NEDENİYLE LİBYALI SAVAŞ AĞASI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Libya'da 2011'deki iç savaştan bu yana işlenen ciddi suçlarla ilgili iddiaları soruşturan UCM, Njeem'i hakkında Libya'da tutuklulara yönelik cinayet, işkence ve tecavüzlerden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında İtalya'nın Torino kentinde gözaltına alınan Njeem'in serbest bırakılmasının ardından İtalya'ya ait resmi uçakla Libya'ya gönderilmesi sonrası savcılar harekete geçmişti. Adalet Bakanı Nordio, UCM'nin Njeem'in hakkında çıkardığı tutuklama emrinde hatalar ve yanlışlıklar bulunduğunu ve bu nedenle serbest bırakılmasından başka çare olmadığını belirtmiş, tutuklama emrinin "yanlışlıklar, eksiklikler, tutarsızlıklar ve çelişkili sonuçlarla dolu" olduğunu aktarmıştı. Adalet Bakanı Nordio, ayrıca Njeem'in iddia edilen suçları ne zaman işlediği konusunda "belirsizlik" olduğunu, belgede suçların Şubat 2011'de başladığının öne sürüldüğünü ancak daha sonra Şubat 2015 olarak belirtildiğini ifade etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavurucu sıcaklara yağmur arası: Beklenen yağış başladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.