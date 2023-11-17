Meloni, Hırvatistan'da temaslarda bulundu

Meloni, Zagreb'deki görüşmenin ardından Plenkovic ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'nın Slovenya sınırında devam eden kontrollerin koşullar izin verir vermez kaldırılması konusunda kararlı olduklarını yineleyen Meloni, "Slovenya da bizim arkamızdan Hırvatistan sınırında kontrollere başladı." dedi.

Meloni, Arnavutluk topraklarında İtalya'nın idare edeceği göçmen merkezlerinin kurulmasına yönelik imzalanan anlaşmayı "yenilikçi ve zekice" şeklinde niteleyerek, kasım başında duyurulan anlaşmanın diğer ülkelere örnek olabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) benzeri görülmemiş bir göçmen kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Meloni, Afrikalı liderlerle iletişim halinde olduğunu ve AB'nin bu ülkelerle farklı işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Plenkovic de İtalya'nın uyguladığı sınır kontrollerine anlayışla yaklaştığını söyleyerek, yaklaşan Noel tatilinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle sınır kontrollerinin esnetilmesini rica ettiğini belirtti.

İtalyan mevkidaşıyla yasa dışı göçmen geçişlerinin engellenmesi için yapılan faaliyetleri ele aldıklarını aktaran Plenkovic, "Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle de uygulanan sınır kontrollerinin uzun süre sürmemesini istiyoruz." dedi.

Bu arada, Slovenya İçişleri Bakanı Bostjan Poklukar, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin 21 Ekim'de AB üyesi ve Şengen bölgesinden Hırvatistan ve Macaristan ile başlattığı sınır kontrollerini 21 Aralık'a kadar uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

Slovenya'nın kararının ardından İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi da Slovenya ile 21 Ekim'den bu yana uygulanan sınır kontrollerini 20 gün uzattıklarını ifade etmişti.