Meloni, Suriye'deki geçici yönetimle diyaloğa hazır olduklarını söyledi

Brüksel'de yarın yapılacak Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi ile 19 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Meloni, iki zirvenin gündemindeki konular ve İtalya hükümetinin tutumuna dair parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisine hitap etti.

Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Meloni, "Esed rejiminin düşüşü, 10 yılı aşkın bir iç savaşın ardından Suriye halkı tarafından haklı olarak kutlanan iyi bir haberdir." diye konuştu.

Suriye'de geçici yönetimi oluşturan güçlerin farklı köklerden geldiklerini ve potansiyel olarak çatışan çıkarları olduğunu dile getiren Meloni, "Elbette ülkenin geleceği için bir endişe söz konusudur." dedi.

Meloni, G7 ülkeleri arasında Suriye'nin başkenti Şam'da elçiliği açık bulunan tek ülke olduklarını belirterek, İtalya olarak Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yapacakları değerlendirmeler çerçevesinde Suriye'deki yeni geçici yönetimle konuşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Başbakan Meloni, "İlk işaretler cesaret verici görünüyor ancak en üst düzeyde dikkat gereklidir: Sözleri, eylemler takip etmeli ve biz de yeni Suriye yetkililerini bu eylemlere göre değerlendireceğiz. Karar verici unsur, etnik ve dini azınlıklara karşı tutumları olacaktır. Özellikle çoğu zaman zulme uğrayan Hristiyanları düşünüyorum." diye konuştu.

Meloni, Ukrayna ve Orta Doğu'ya dikkati çekti: Açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız Suriye'de DEAŞ'ın ve yeni terör hücrelerinin yerinin olmaması gerektiğini dile getiren Meloni, bu konuyu AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getireceğini söyledi.

Meloni, Orta Doğu'daki krizlere de değinerek, "Gazze'de ateşkes talebimizi yineliyoruz. İtalya, Filistin halkını desteklemede ilk sırada yer alıyor. Bölgede adil ve sürdürülebilir bir barış ancak hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenliği ve karşılıklı tanınmayı garanti eden iki devletli bir çözümle sağlanabilir. Filistin yönetimi tek muhataptır, Avrupa öncü bir rol oynamalı." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e desteklerini vurgulayan Meloni, "İtalya, Ukrayna'nın meşru savunmasına ve toprak egemenliğine desteğini her fırsatta yineledi. Rusya'nın kış şartlarında Ukrayna'nın enerji altyapılarını hedef alan sistematik eylemi endişe verici. İtalya, AB'nin görevlerini desteklemeye devam ediyor. Savaşı bitirmek, kalıcı ve adil bir barışı inşa etmek hedeflerimiz olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni, Kiev'e verilen 50 milyar dolarlık krediye işaret ederek, "Avrupa'daki hareketsiz Rus varlıklarından elde edilecek ekstra karla garanti altına alınacak ve yakında tahsis edilecek bir kredi. İtalya'nın dönem başkanlığındaki G7'nin başarısı." dedi.

Başbakan Meloni, AB'nin göç ve iltica konusundaki yeni paktının bir an önce uygulanması çağrısı yaptı.

"AB-MERCOSUR ANLAŞMASI SADECE BAZILARINA DEĞİL, HERKESE FAYDA SAĞLAMALI"

AB ile Latin Amerika ülkelerindeki Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında uzun yıllar müzakereleri sürdürülen ticaret anlaşmasına değinen Meloni, bu tür anlaşmaların tarım sektörü üzerindeki etkisine de bakmaları gerektiğini belirtti.

Meloni, şunları kaydetti:

"İtalya, Latin Amerika'ya yatırım yapmaya devam etme fırsatını paylaşıyor. Çünkü burası, İtalya'ya çok benzeyen bir kıta ve onu Batılı olmayan küresel aktörlere terk etme riskiyle karşı karşıyayız. Anlaşmanın, Avrupa tarım dünyasına somut garantiler ve büyüme fırsatları sunması gerekiyor. Anlaşma üstünde çalışılıyor ve taleplerimizin karşılanıp karşılanmayacağını görmek için gereken zamanı kullanacağız. Yeniden dengeleme olmadan İtalya'nın desteği olmayacak çünkü AB-MERCOSUR anlaşması sadece bazılarına değil, herkese fayda sağlamalı."

Meloni ayrıca AB ile gelecek ay ABD'de yemin ederek göreve başlayacak olan Donald Trump ve yönetimiyle ilişkilere değinerek, "Yeni Trump yönetimine karşı pragmatik, yapıcı ve açık bir yaklaşımı sürdürmek kaçınılmazdır. AB-ABD işbirliğinin potansiyel ve verimli alanlarını kullanarak, kimseye faydası olmayan ticari çekişmeleri önlemeye çalışmalıyız." dedi.

MELONİ, HÜKÜMETİNDEN ESED REJİMİNE DESTEK VERİLDİĞİ İDDİALARINI REDDETTİ

Başbakan Meloni, konuşmasının ardından milletvekillerin sorularına da yanıt verdi.

İtalya'nın rejim devrilmeden önce Şam'daki elçiliğini yeniden açması ve ayrıca Esed rejimi istihbarat yetkililerinin, İtalyan istihbaratından destek istediğine dair çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Meloni, "Ne istihbarat servislerimizden ne de hükümetten, önceki Suriye rejimine istihbarat servisleri aracılığıyla bir destek verilmedi." dedi.