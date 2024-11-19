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Dünya

Meloni, Ukrayna ve Orta Doğu'ya dikkati çekti: Açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna ve Orta Doğu'daki krizler devam ettiği sürece açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmenin çok uzağında olacaklarını söyledi.

AA19 Kasım 2024 Salı 21:12 - Güncelleme:
Meloni, Ukrayna ve Orta Doğu'ya dikkati çekti: Açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız
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G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın, Rio De Janeiro kentinde ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Meloni, burada İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

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Meloni, zirvenin gündeminde yer alan açlık ve yoksulluk konusuna değinerek, "Rusya'nın buğdayı silah olarak kullandığı Ukrayna'da ve Orta Doğu'da devam eden krizler göz önüne alındığında açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız." dedi.

RUSYA TOPRAKLARINA SALDIRI

ABD yönetiminin, Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımı için Kiev'e izin verdiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Meloni, "ABD'nin Ukrayna'ya ilişkin son tercihi, Rusya'nın katıldığı G20 arifesinde (Ukrayna'ya yönelik) benzeri görülmemiş saldırganlığına bir yanıttır. İtalya başka bir seçim yaptı, biz her zaman hava savunma konusuna odaklandık. Elbette diğer ülkelerin bakış açısını anlıyorum." diye konuştu.

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Başbakan Meloni, savaş olduğu sürece Ukrayna'ya destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesini de değerlendiren Meloni, bunu "skandal" olarak görmediğini, ilk kez Batılı bir liderin Putin ile görüşmediğini, savaşın başından beri bu tip görüşmelerin olduğunu ve Scholz'un tutumunun Ukrayna'ya verilen destekle uyumlu olduğunu söyledi.

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