İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9979
  • EURO
    51,1443
  • ALTIN
    7243.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Meloni ve Macron telefonda görüştü

Soykırımcı İsrail'in ve ABD'nin İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

AA5 Mart 2026 Perşembe 16:06 - Güncelleme:
Meloni ve Macron telefonda görüştü
ABONE OL

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İran'ın saldırılarından etkilenen Körfez ülkelerini destekleme, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) güvenliğini sağlama ve Lübnan'da askeri bir tırmanmayı önleme konusunda mutabık oldukları bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın bölge ülkelerine misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krizi ve etkilerini ele alan telefon konuşması yaptı.

Açıklamada, Orta Doğu'da yaşananların bölgesel ve küresel bağlam üzerindeki etkilerinin yanı sıra özellikle de deniz seyrüsefer özgürlüğü üzerindeki etkisinin görüşüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Meloni ve Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, İran'ın haksız saldırılarından etkilenen Körfez ülkelerine destek verme, Kıbrıs'ın güvenliğini destekleme ve Lübnan'da askeri bir tırmanmayı önleme konusundaki ortak kararlılıklarını yineledi. İki lider, krizin gelişimini yakından takip etmek için sürekli temas halinde kalma konusunda da mutabık kaldı."

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.