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Dünya

Meloni ve Scholz, Avrupa'nın savunma yeteneklerinin geliştirilmesini istiyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa'nın savunma yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda görüştüğü bildirildi.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
Meloni ve Scholz, Avrupa'nın savunma yeteneklerinin geliştirilmesini istiyor
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Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan açıklamada, Meloni ve Scholz'un 3 Şubat'ta savunma üzerine yapılacak gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde telefonda görüştükleri belirtildi.

OLASI YÖNTEMLER TARTIŞILDI

Açıklamada, "Görüşmenin merkezinde, Avrupa'nın savunma yeteneklerinin geliştirilmesi ve savunma sanayi sektöründe rekabetçiliğin güçlendirilmesi yer aldı. Ayrıca, gerekli yatırımların finansmanına yönelik olası yöntemler de tartışıldı." ifadeleri kullanıldı.

Meloni, 3 Şubat'taki zirve bağlamında AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile 21 Ocak'ta telefon görüşmesi yapmış ve Costa'ya NATO'nun Avrupa ayağının somut biçimde güçlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

  • Avrupa Savunma
  • Giorgia Meloni
  • Olaf Scholz

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