İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,855
  • EURO
    50,7322
  • ALTIN
    6176.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Meloni'den 2026 uyarısı: ''Daha da zor olacak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2025'in zorlu geçtiğini ancak 2026'nın daha da zor olacağını ifade etti.

İHA24 Aralık 2025 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
Meloni'den 2026 uyarısı: ''Daha da zor olacak
ABONE OL

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi konutu Palazzo Chigi'de düzenlenen programda başbakanlık personeline hitaben yaptığı konuşmada, "Bu sene hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Salı günü başkent Roma'daki Başbakanlık konutu Palazzo Chigi'de Başbakanlık personelini ağırladı. Meloni, Başbakanlık ofisinin bulunduğu tarihi sarayın avlusunda yağmur altında gerçekleştirilen Noel programında, gelecek yıla ilişkin öngörülerini paylaştı. İtalya başbakanı, aralarında kendi ekibi, başbakanlık müşavirleri, sekreterler ve direktörlerin de yer aldığı kalabalığa hitabında, "Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz ve yıl boyunca birlikte mücadele ediyoruz. Bu sene hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak" diyerek şakalaştı.

İtalyan lider, "Bu nedenle bu tatilde iyice dinlenmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu olağanüstü ulus için çözümler üretmeye devam etmemiz gerekiyor" dedi.

  • Giorgia Meloni
  • 2025
  • 2026
  • zorluk
  • Başbakan
  • İtalya

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.