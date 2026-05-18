İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5851
  • EURO
    53,0897
  • ALTIN
    6691.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Meloni'den AB'ye enerji ve bütçe uyarısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta, enerji fiyatlarındaki artışla mücadele için AB bütçe kurallarında esneklik talep etti.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 15:01 - Güncelleme:
Meloni'den AB'ye enerji ve bütçe uyarısı
ABONE OL

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda olan savaşın tetiklediği enerji sektöründeki fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik İtalya, AB nezdinde bir girişimde bulundu.

Başbakan Meloni, von der Leyen'e bir mektup göndererek enerji sektöründeki fiyat artışlarına karşı AB'nin istikrar ve bütçe kurallarında daha esnek bir yaklaşımı benimsemesini talep etti.

Meloni mektubunda, AB'nin İstikrar ve Büyüme Paktı'nda savunma harcamalarına ilişkin muafiyetlerin genişletilmesini istedi.

Meloni, bunların gerçekleşmemesi halinde ise hükümeti açısından, AB'nin "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programından yararlanılmasını kamuoyuna açıklamanın çok zor olacağını vurguladı.

İtalyan basınındaki haberlerde, AB Komisyonu'nun ise bu konuya sıcak bakmadığı ve istikrar paktının askıya alınması veya muafiyetine yönelik taleplere karşı tutumunda bir değişiklik olmadığını bildirdiği kaydedildi.

  • enerji fiyatları
  • esneklik talebi
  • AB bütçesi
  • Giorgia Meloni
  • mektup
  • Ursula von der Leyen
  • Avrupa Birliği

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.