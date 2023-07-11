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Dünya

Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair paylaşım

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, İtalya ve Türkiye arasındaki işbirliği ve ekonomik ilişkilerin nasıl geliştirileceğini ele aldıklarını belirtti.

11 Temmuz 2023 Salı 22:47 - Güncelleme:
Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair paylaşım
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Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Meloni, "Vilnius zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Beraber, Akdeniz'in güney kıyılarına ilişkin taahhütleri güçlendirmeye yönelik ortak çıkarlar ile ülkelerimiz arasındaki işbirliğini ve ekonomik ilişkileri nasıl geliştirebileceğimizi ele aldık. Adil ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de Meloni ve Erdoğan görüşmesinin yaklaşık 50 dakika sürdüğü, liderlerin iki ülke ilişkilerini teyit ettiği ve ticari-ekonomik ilişkileri daha da ilerleterek ticaret hacmini 30 milyar avroya çıkarma hedefini vurguladıkları belirtildi.

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