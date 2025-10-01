Meloni'den Sumud Filosu'na dikkat çeken mesaj

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde başkent Kopenhag'da düzenlenen güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirvenin girişinde Meloni, İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için bir plan sunduğu dönemde Küresel Sumud Filosu'nun yoluna devam etmesini sorguladığına işaret ederek, "Gazze için hazırlanan plana Avrupa'nın desteği önemli, Hamas'ın cevabını bekliyoruz. Ve inanıyorum ki bu aşamada, tarihi bir fırsatla karşı karşıyayken, bir dereceye kadar tehlike ve sorumsuzluk taşıyan bir girişimde ısrar etmek... Bunu anlamam gerekiyor." dedi.

Başbakan Meloni, Küresel Sumud Filosu konusunda İspanya'nın da İtalya'nın yaptığının aynısını yaptığına dikkati çekti.

Küresel Sumud Filosu hadisesinin farklı boyutlara gittiğini dile getiren Meloni, şöyle devam etti:

"İnsani bir mesele için doğduğu söylenen bir girişimin, aslında insani bir mesele olmadığı, bir deniz ablukasını zorlamak için olması riski ortaya çıktı ki bu tamamen başka bir şeydir. Zaten insani bir gerekçeyle olsaydı, bu yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için yapılmış olan sayısız teklif kabul edilirdi. Dolayısıyla konunun tamamen başka bir şey olduğu ama bu saatlerde inanılmaz boyutlar kazandığı açık. Çünkü herkesin, sorumluluk üstlenmenin, barış görüşmeleri sürerken beklemenin, Filistin halkının acılarını hafifletmek için yapabileceğimiz en faydalı şey olduğunu anlaması gereken bir dönemdeyiz. Ama belki de Filistin halkının acısı öncelikli değildi."

- "(NATO) İTTİFAKIN SINIRLARI SON DERECE GENİŞ, GÜNEY KANADINI UNUTMAMALIYIZ"

Meloni, bugün Kopenhag'daki toplantılarının ise son derece kapsamlı olduğunu vurgulayarak, "İttifakın sınırları son derece geniş, güney kanadını unutmamalıyız. Bugün çok kapsamlı bir tartışma olacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya ait insansız hava araçlarının bazı NATO ve AB ülkelerinin hava sahasını ihlaline ilişkin bir soruya da Meloni, "Bence bir yandan Rusya, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya başka hava savunma sistemleri göndermesini engellemeye çalışıyor, diğer yandan ise duyurulan yaz saldırısının başarısız olduğunu gizleme ihtiyacı duyuyor. Bununla birlikte, soğukkanlı olmamız, provokasyonlara cevap vermememiz ama kendimizi hazırlamamız gerektiğine inanıyorum." yanıtını verdi.