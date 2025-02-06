Türk savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından Roketsan'ın geliştirdiği en uzun menzilli balistik füze Tayfun'un yeni bir başarıya daha imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Tayfun füzesinin Rize-Artvin Havaalanı'ndaki üçüncü test atışında 561 kilometre uzaklıktaki bir deniz hedefini vurduğunu duyurdu. Füzenin bu başarısı dünyada gündem oldu. Füzenin test atışını gündemine alan ABD basını, "Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi 'Tayfun' son testte 500 km'yi aştı" başlığıyla bir haber yayımladı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN BAŞARISINI KITALARI AŞTI

Tayfun füzesinin bir testi daha başarıyla geçtiğine dikkat çeken ABD basını haberinde, "Türk savunma devi Roketsan, en uzun menzilli balistik füzesi Tayfun'un 500 kilometreyi aşan menzilli bir testini daha gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ün açıklamasına yer verilen haberde, füzenin Karadeniz kıyısındaki Rize-Artvin Havaalanı'nda üçüncü test atışında 561 kilometre uzaklıktaki bir deniz hedefini vurduğunu aktarıldı. Ayrıca Görgün'ün füzenin test atışını Türk basınına açıkladığı belirtildi.

"YENİ KİLOMETRE TAŞI"

Tayfun füzesinin önceki iki testinin Ekim 2022 ve Mayıs 2023'te gerçekleştirdiğini aktaran ABD basını, Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ün Tayfun'un uzun menzil kabiliyetini göz önünde bulundurarak son test sırasında 700 kilometre çapındaki hava ve deniz trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu söylediğini ifade etti.

Türk savunma sanayisinin başarısına dikkat çekilen haberde, "Yeni kilometre taşı, füzenin performansını teyit ederek, mevcut Türk füzelerinin menzilinin iki katına ulaştığını gösteriyor." denildi.

'Derin Hedefler' için tasarlandı" ifadelerine yer verilen haberde füzenin teknik özelliklerine yer verildi.

Haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Roketsan'ın Tayfun balistik füzesi, gelişmiş güdüm sistemiyle donatılmış, yüksek hassasiyetli vuruş sağlayan 6,5 metre (21 ayak) uzunluğunda bir füzedir.Derin vuruş kabiliyeti, elektronik harp veya GPS kesintisi olan ortamlarda bile yüksek değerli hedeflere müdahale edebilmesini sağlıyor.

2.300 kilogram (5.070 pound) ağırlığındaki füze, hipersonik hızlara ulaşabiliyor ve bu sayede gelişmiş düşman hava savunma sistemlerinden kaçabiliyor. Tayfun, 280 kilometre (170 mil) menzile rahatlıkla ulaşabiliyor ve şu anda maksimum 1.000 kilometre (621 mil) menzile ulaşacak şekilde modifiye ediliyor.

Füzenin şu ana kadar 800 kilometre (500 mil) menzile sahip olduğu ve önceden oluşturulmuş parçalanmış bir harp başlığı taşıdığı belirtiliyor. Füze, 2023 yılının ortasında yapılan ikinci başarılı testin ardından seri üretime girdi."

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