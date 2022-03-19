Merak edilen ''Rusya'' sorusuna cevap: Kılçığınızı bile bulamazsınız

19 Mart 2022 Cumartesi 07:51 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 07:51

Rusya-Ukrayna savaşında 24. günü geride kalırken Rus ordusu Kiev'in çevresini sarmaya devam ediyor. Peki Rus ordusu Kiev'e neden girmiyor?

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar CNN TÜRK canlı yayınında Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mete Yarar'ın açıklamaları şöyle:

Kiev merkezine bir tabur asker sokun birbirini görmez burada. 800 kilometre karelik bir alan girdiğinizde yok olursunuz. Şehir sizi yutar ve kılçığınızı bile bulamazsınız. Şehir muharebeleri 3 boyutludur. Sahada ilerlerken bir düzlemde ilerlersiniz. Şehrin altında metro var. Yerüstü düzlemi var. Şöyle düşünün şehrin apartmanlarının 10 katlı olduğunu düşünün. Bu ne demek bu 10 tane yüzey demek. Burayı aldığınızda buranın yüz ölçümü 100 metrekare diyemezsiniz. Orası artık bin metrekaredir. Her katı aramak zorundasınız. Siz 800 metrekare olarak gördüğünüz alan aslında bir anda 8 bin kilometrekare olur.