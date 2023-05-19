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Dünya

Mercedes, Renault ve Nissan'ın ardından Volkswagen de Rusya'daki varlıklarını sattı

Mercedes, Renault ve Nissan'ın ardından Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in de Rusya'daki varlıklarını bir Rus şirketine sattığı duyuruldu.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Mercedes, Renault ve Nissan'ın ardından Volkswagen de Rusya'daki varlıklarını sattı
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Volkswagen'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının Avilon adlı Rus şirketine satışının tamamlandığı duyuruldu.

Şirkete ait Kaluga'da bulunan üretim tesisinin de anlaşma kapsamında satıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın Rus yetkililer tarafından da onaylandığı kaydedildi.

Rus haber ajansı İnterfaks'ın 12 Mayıs tarihli haberinde, anlaşmanın 125 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti.

Rusya'da daha önce de Mercedes, Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

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