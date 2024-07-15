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Dünya

Merih Demiral'ın sevincini hazmedemediler! Avrupa ülkesinden bir skandal karar daha

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 'Bozkurt'lu gol sevinci dünyada hala yankılanmaya devam ederken, Almanya bir yeni skandala daha imza attı. Almanya'daki yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları uyarmak için yıllardır kullanılan ve 'Bozkurt' işaretinin aynısı olan 'sessiz tilki'nin yasaklandığı ifade edildi.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 07:44 - Güncelleme:
Merih Demiral'ın sevincini hazmedemediler! Avrupa ülkesinden bir skandal karar daha
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A Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın gol sevincini paylaştığı 'Bozkurt' işareti tartışmaları devam ederken, Almanya'da yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları ve öğrencileri uyarmak için yıllardır kullanılan ve 'Bozkurt selamı' işaretinin aynısı olan 'Sessiz tilki' (Leisefuchs-Schweigefuchs) uyarısının yasaklanması gündeme geldi.

"BOZKURT"A BENZEYEN İŞARETİ BİLE YASAKLADILAR

The Guardian'ında yer alan habere göre, öğretmenlerin ve eğitmenlerin orta ve yüzük parmağı ile başparmağı birleştirip, işaret parmağı ile küçük parmağı yukarı kaldırarak çocuk ve öğrencileri 'gürültü yapmayın' uyarısında bulunmak için kullandıkları, bu işaretin 'Bozkurt' işareti ile karıştırılabileceği ve bunun artık çağdaş olmadığı gerekçesiyle Almanya'nın Bremen eyaletinde bundan böyle kullanılmayacağı açıklandı.

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