29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6435
  • 6,3425
  • 259.967
  • 102346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Merkel: Şansölyelik görevimi yerine getirebilecek durumdayım

Geçirdiği titreme nöbetleri ile son zamanlarda kendisinden söz ettiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama daha yaparak, 'Şansölyelik görevimi yerine getirebilecek durumdayım.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son zamanlarda özellikle karşılama törenlerinde titrerken kameralara yansımış ve Merkel'in sağlık durumunun iyi olmadığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.
 
Söz konusu iddialar hakkında bugün açıklama yapan Merkel, "Sağlığım hakkındaki endişeleri anlıyorum ancak bunları zaten yanıtladım. Sağlığım konusunda ilgiliyim. Şansölyelik görevimi de yerine getirebilecek durumdayım. 2021 benim için siyasi hayatımın sonu olacak ancak bundan sonra da hayatıma devam etmeyi umuyorum." ifadelerine yer verdi.
 
"KÖRFEZ'DEKİ DURUMDAN DOLAYI ENDİŞELİYİZ"
 
Körfez'de ABD ve İran arasındaki gerilim hakkında da konuşan Merkel, "Tabii ki endişeliyim. Şu an endişe duymadan bu bölgeye bakamazsınız. Gerilimin tırmandırılmasından uzak durulmalıdır." dedi.
ABD, dün akşam saatlerinde İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etmiş, ancak bu iddia İranlı yetkililerce yalanlanmıştı.
 
"İNGİLTERE ÜYE OLMASA BİLE ORTAK KALACAK"
 
31 Ekim'de AB'den ayrılması beklenen İngiltere hakkında konuşan Merkel, "İngiltere gelecekte Avrupa Birliği üyesi olmasa bile ortak olarak kalacak." ifadelerine yer verdi.

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sivrisinekle geliyor! İstanbul'da büyük tehlike

Sivrisinekle geliyor! İstanbul'da büyük tehlike

İstanbul'da ByLock operasyonu

İstanbul'da ByLock operasyonu

"Türkiye'de tarihi bir ana denk geldim"

'Türkiye'de tarihi bir ana denk geldim'

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Düzce'den kötü haber geldi!

Düzce'den kötü haber geldi!

Kilosu 120 bin dolar... Yerli üretim için çalışıyorlar

Kilosu 120 bin dolar... Yerli üretim için çalışıyorlar

4 bilezikle girdi! Şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle girdi! Şimdi paraya para demiyor!

Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor

Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor
 

POPÜLER HABERLER

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Hiçbir katkı maddesi yok! En az 1 saat kaynatılıp, 4 gün güneşte bekletiliyor

Hiçbir katkı maddesi yok! En az 1 saat kaynatılıp, 4 gün güneşte bekletiliyor

İki yüzlü tavır... ABD, F-35'leri Yunanistan'a verecek!

İki yüzlü tavır... ABD, F-35'leri Yunanistan'a verecek!

İnsan gibi uyuyan kedi sosyal medyanın gözdesi oldu

İnsan gibi uyuyan kedi sosyal medyanın gözdesi oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA