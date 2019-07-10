26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7528
  • 6,4558
  • 257.009
  • 97082.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Merkel 3.kez titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalar içerisinde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdiği sırada görüntülendi.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titrediği ve kendisine zor hakim olduğu görüntülerin ilki, Ukrayna Başbakanı Volodımır Zelenskıy'i Berlin'de ağırladığı sırada basına yansımıştı.
 
Merkel'in korkutan görüntülerinin ikincisi ise, Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley'in Avrupa Parlamentosu'na seçilmesi sebebiyle düzenlenen ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in konuşma yaptığı törende kameralara yansımıştı.
 
ÜÇÜNCÜ KEZ TİTREDİĞİ GÖRÜLDÜ
 
Alman Şansölye bu kez, canlı yayında Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi karşılama töreninde titrerken görüntülendiığını dile getirmişti.

Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ruhani'den İngiltere'ye uyarı: Sonuçları olacak

Ruhani'den İngiltere'ye uyarı: Sonuçları olacak

Fenerbahçe, Clinton N'Jie için düğmeye bastı

Fenerbahçe, Clinton N'Jie için düğmeye bastı

Zırhlı birlikler davasında karar çıktı

Zırhlı birlikler davasında karar çıktı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

AK Parti'den Yunanistan'a uyarı: Sonuçları iyi olmayacak

AK Parti'den Yunanistan'a uyarı: Sonuçları iyi olmayacak

Büyük gözdağı: Oradaki ABD üslerini hedef alırız

Büyük gözdağı: Oradaki ABD üslerini hedef alırız

15 Temmuz'a ait bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz'a ait bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Düğüne bir gün kala vahşet: Boynundaki tırnak izleri ele verdi

Düğüne bir gün kala vahşet: Boynundaki tırnak izleri ele verdi
 

POPÜLER HABERLER

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Doğru zamanda çekilen muhteşem fotoğraflar

Doğru zamanda çekilen muhteşem fotoğraflar

Süper Lig'de biten tüm transferler

Süper Lig'de biten tüm transferler

Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor

Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA