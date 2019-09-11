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Merkel: ABD-Çin savaşı Almanya'yı vurdu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının Almanya'yı vurduğunu söyledi.

  • star.com.tr
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Almanya Başbakanı Angela Merkel Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki süper güç olan Çin ve ABD arasındaki mevcut ticaret savaşının Almanya'yı vurduğunu söyledi.
 
Merkel, Parlamentosu Federal Meclisine yaptığı açıklamada, "ABD-Çin ticaret çatışması nedeniyle uluslararası bir belirsizlik var. Tabii ki belirsizliğin Almanya gibi ihracatçı bir ülke üzerinde etkisi var" dedi.
 
Almanya'daki belirsizliğin Brexit boyutuna da değinen Merkel, ''Brexit'in sistemli bir şekilde gerçekleşmesi çabaları devam ediyor. Alman hükümeti bunu mümkün kılmak için en son güne kadar elinden gelen her şeyi yapacak.'' ifadelerini kullandı.
 
''KAPIMIZDA EKONOMİK BİR RAKİBİMİZ OLACAK''
 
Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra ekonomik, güvenlik gibi konularda dostane ilişkiler izlense bile, artık yanı başlarında ekonomik bir rakip olacağını belirtti.
 

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