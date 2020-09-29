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Dünya

Merkel, Aliyev ve Paşinyan ile Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldığı bildirildi.

AA29 Eylül 2020 Salı 11:56 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 11:57
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Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in dün Paşinyan, bugün de Aliyev ile telefonla görüştüğü ifade edildi.

Görüşmelerde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmanın tırmanmasının ele alındığı ve Alman Şansölye'nin iki taraftan da derhal silahları susturmalarını talep ettiği vurgulandı.

Merkel'in tarafları müzakere masasına geri dönmeye çağırdığı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun bunun için en uygun platform olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Merkel'in ayrıca komşu ülkelerden de barışçıl çözüme katkı sunmalarını istediği belirtildi.

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