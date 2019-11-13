Merkel Conte’yi ikna etti: NATO rolünü kaybetmemeli

Macron’un açıklamasına karşı çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birlik üyesi ülkelerle temaslarını artırarak NATO’yu canlandırmaya çalışıyor. Bu kapsamda Roma’ya giderek İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşen Merkel, mevkidaşını ikna etmeyi başardı. Ortak basın toplantısında konuşan Conte, “NATO bizim için uluslararası politikanın önemli bir ayağı olmaya devam ediyor. Londra’daki bir sonraki NATO zirvesi, güçlü şekilde ihtiyaç duyduğumuz transatlantik diyaloğun saflarını yeniden kurmak için bir fırsat olacak. NATO, bir siyasi platform olarak rolünü kaybetmemeli” dedi.