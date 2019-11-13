24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7789
  • 6,3689
  • 270.907
  • 103972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Merkel Conte’yi ikna etti: NATO rolünü kaybetmemeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un AB ordusu kurmak adına NATo’yu hedef alarak “Atlantik paktının beyin ölümü gerçekleşti” çıkışının sarsıntıları sürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Macron’un açıklamasına karşı çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birlik üyesi ülkelerle temaslarını artırarak NATO’yu canlandırmaya çalışıyor. Bu kapsamda Roma’ya giderek İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşen Merkel, mevkidaşını ikna etmeyi başardı. Ortak basın toplantısında konuşan Conte, “NATO bizim için uluslararası politikanın önemli bir ayağı olmaya devam ediyor. Londra’daki bir sonraki NATO zirvesi, güçlü şekilde ihtiyaç duyduğumuz transatlantik diyaloğun saflarını yeniden kurmak için bir fırsat olacak. NATO, bir siyasi platform olarak rolünü kaybetmemeli” dedi. 

 

Suudi Arabistan´da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tel Aviv'de Gazze protestosu! 'İsrail kimseye barış getirmez'

Tel Aviv'de Gazze protestosu! 'İsrail kimseye barış getirmez'

Başkan Erdoğan ABD'de!

Başkan Erdoğan ABD'de!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

Eşine ait güzellik merkezine gitti diye... Dehşet saçtı!

Eşine ait güzellik merkezine gitti diye... Dehşet saçtı!

Protestolar şiddetlendi... Banka ve okullar kapandı

Protestolar şiddetlendi... Banka ve okullar kapandı

Maç izlemeye gitti... Dev turist karakola sığındı

Maç izlemeye gitti... Dev turist karakola sığındı

Sivillere saldırdılar! Aralarında çocuklarda var

Sivillere saldırdılar! Aralarında çocuklarda var
 

POPÜLER HABERLER

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

9 milyon yıllık! Havadan böyle görüntülendi

9 milyon yıllık! Havadan böyle görüntülendi

Dolunay gecesini böyle kutladılar... Festivalden renkli kareler

Dolunay gecesini böyle kutladılar... Festivalden renkli kareler

İlk kadın James Bond olmak istiyor

İlk kadın James Bond olmak istiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA