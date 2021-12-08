Merkel dönemi resmen sona erdi... Scholz makamı devraldı

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 18:15 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 18:15

Başbakan Scholz ve bakanların, Federal Mecliste yemin etmesinin ardından başkent Berlin'deki Başbakanlıkta görev teslim töreni yapıldı.

Merkel, törende yaptığı konuşmada, Olaf Scholz'u tebrik ederek, "Bu göreve gelmenin etkileyici bir an olduğunu biliyorum." dedi.

Bu görevin heyecan verici, tatmin edici ve aynı zamanda zorlu bir görev olduğunu ifade eden Merkel, keyif alarak yapıldığında bu ülke için sorumluluk almanın belki de en güzel görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Başbakanlık çalışanlarına da teşekkür eden Merkel, Scholz'a başarılar diledi.

Merkel, "Büyük motivasyonla işe başlayacağınızı biliyorum. Bundan dolayı bu evi (Başbakanlığı) sahiplenin ve ülkemizin en iyisi için çalışın. Benim dileğim bu." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz da Merkel'e son 16 yıldaki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Başbakanlıkta bulunduğunuz dönem olağanüstü zamandı. Siz de olağanüstü şeyler yaptınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde birçok zorluğun üstesinden gelindiğini ifade eden Scholz, "Önümüze bir çok kriz çıktı." dedi.

Scholz, Merkel'in kabinelerinde çeşitli görevlerde bulunduğunu ve bu krizlerin bazılarını birlikte atlattıklarını anımsatan Scholz, "Aramızda her zaman çok güvenilir bir iş birliği olmuştur." diye konuştu.

Federal Mecliste 395 milletvekilinin oyunu alarak Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD) arasında kurulan hükümetin başbakanı seçilen Scholz, yerel saatle 18.00'de başkanlık edeceği ilk bakanlar kurulu toplantısını düzenleyecek.