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Merkel, Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum' dedi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu söyledi.
 
Merkel, Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in memleketi olan Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Goslar kentinde Gabriel ile beraber bir okulu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum." dedi.
 
Başbakan Merkel, Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulması gerektiğini de vurguladı.
 
Almanya, iki yıl önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumunu da desteklememişti.
 
Alman Şansölye Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu daha önceki yıllarda hem Iraklı mevkidaşlarının Berlin ziyaretinde hem de başka platformlarda dile getirmişti.

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