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Dünya

Merkel, Konrad Adenauer Vakfı üyeliğinden ayrıldı

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisine (CDU) yakınlığı olan Konrad Adenauer Vakfı (KAS) üyeliğinden ayrıldığı bildirildi. Merkel'in partisine giderek daha fazla mesafe koymasının partide hoşnutsuzluğa yol açtığı belirtildi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 18:16 - Güncelleme:
Merkel, Konrad Adenauer Vakfı üyeliğinden ayrıldı
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Ülke basınında yer alan haberlere göre, Merkel geçen hafta yapılan KAS üyeler toplantısına katılmadı ve Vakfın yönetim kurulu seçimleri için de aday olmadı.

KAS Başkanı Norbert Lammert'in Merkel'i Vakıfta kalması ve yönetim kurulu için aday olması için ikna etmeye çabaladığı ancak Merkel'in kendisine "KAS'ın dostu" statüsü verilmesi teklifini dahi reddettiği belirtildi.

Merkel'in KAS'tan ayrıldığı haberini Lammert'in üyeler toplantısında açıkladığı, eski başbakanın partisine giderek daha fazla mesafe koymasının partide hoşnutsuzluğa yol açtığı belirtildi.

Spiegel dergisinin eski başbakanın yakın çevresine dayandırdığı haberinde, Merkel'in bu kararının KAS'a karşı bir sinyal olmadığı, sadece yeni hayatını siyasi kısıtlamalar olmaksızın özgürce şekillendirmek istediği ifade edildi.

Merkel'in ayrılmasından sonra CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'in KAS'a üye olarak alındığı kaydedildi.

KAS bir dernek statüsünde faaliyetlerini sürdürüyor ve en fazla 55 üyesi bulunuyor. Tüzüğe göre, KAS'ın yeni bir üye alması için bir üyenin istifa etmesi gerekiyor.

KAS'ın üyeleri arasında eski eyalet başbakanları, eski bakanlar ve CDU'nun önde gelen siyasetçileri bulunuyor.

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