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Dünya

Merkel: Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda da hayatımızı etkileyecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışın beklenildiği kadar kısa sürmeyeceğini vurgulayarak, “Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda hayatlarımızı ve işleri yapış şeklimizi etkilemeye devam edecek.” dedi.

AA26 Ocak 2021 Salı 16:56 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 17:00
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Merkel, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" haftasında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel tedarik zincirlerinde bir zayıflık olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, “Tedarik zincirleri daha dirençli hale getirilmeli.” dedi.

Salgından çıkışın beklenildiği kadar kısa sürmeyeceğini dile getiren Merkel, “Pandemi toplumlarımızda ve ekonomilerimizde derin izler bıraktı. Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda hayatlarımızı ve işleri yapış şeklimizi etkilemeye devam edecek.” ifadesini kullandı.

BioNTech/Pfizer'in Kovid-19 aşısının 12 ay sürede üretilmesi hakkında Merkel, insanlığın büyük bilimsel başarılar elde ettiğini ve bunun da salgından çıkış yolunu gösterdiğini kaydetti.

Angela Merkel, küreselleşme ile ülkelerin ne kadar bağlantılı olduğu ve doğal dünyanın bir parçası olarak insanlığın savunmasızlığını Kovid-19 krizinden çıkarılacak dersler olarak sıraladı.

İnsanlığın tek bir gezegende yaşadığına işaret eden Merkel, Kovid-19 gibi bir varoluşsal krizde ülkelerin ve insanların izolasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etti.

Küresel çok taraflı yaklaşımın salgının sağlık ve ekonomi üzerinde etkilerini azaltmaya yardımcı olduğunu vurgulayan Merkel, Kovid-19’a karşı aşıların dünyada 'adil' dağıtılması çağrısında bulundu.

Merkel, ülkesinin Kovid-19 krizinde "güçlü" ve "zayıf "yönlerini öğrenme fırsatı yakaladığını dile getirerek, Almanya'da Kovid-19 öncesi uygulanan sıkı maliye politikasının krizde ekonomiye yardım etme konusunda kendilerini desteklediğini anlattı.

Merkel, Dünya Ticaret Örgütü’nü (DTÖ) adil ticaretin temeli olarak niteleyerek, ülkesinin DTÖ’nün güçlendirilmesi için lobi yapacağını söyledi.

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