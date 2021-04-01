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Dünya

Merkel: Virüsü birlikte yeneceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, halkı yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınında alınan tedbirlere uymaya çağırarak, 'Virüsü birlikte yeneceğiz.' dedi.

AA01 Nisan 2021 Perşembe 19:08 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 19:08
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Merkel, Paskalya Bayramı öncesinde yayımladığı video mesajında, insanların davranışlarıyla vaka sayılarının artmasının yavaşlatılabileceğini ve durdurulabileceğini belirtti.

Doktorların ve hemşirelerin salgının üçüncü dalgasında verdikleri mücadeleyi tek başına kazanamayacaklarına işaret eden Merkel, "Onları yalnız bırakmamalıyız, davranışlarımızla desteklemeliyiz." ifadesini kullandı.

Merkel, Paskalya Bayramı'nda temasların azaltılmasını, zorunlu olmayan seyahatlerin yapılmamasını ve tedbirlere uyulmasını istedi.

Salgınla mücadelede aşı ve testlerin yapılmasıyla iki önemli aracın ellerinde bulunduğunu vurgulayan Merkel, şunları kaydetti:

"Nisandaki aşılama, bize büyük adımlar attıracak. Teslim edilen (aşı) miktarları sürekli artıyor ve aile hekimleri, Paskalyadan hemen sonra aşılmaya katılacak. Her hafta daha fazla milyonlarca insan korona hastalığına karşı güvenli ve oldukça etkili bir korumaya sahip olacak. Virüsü birlikte yeneceğiz."

- "Yeni bir salgın olduğunu da söyleyebiliriz"

Merkel, Kovid-19'un mutasyona uğramış daha bulaşıcı ve tehlikeli türünün, ilk ortaya çıkan halinin yerini aldığını belirterek, "Bu, üçüncü dalga, yeni bir salgın olduğunu da söyleyebiliriz. Tıpkı bir yıl önce ve Noel öncesi gibi yine mümkün olduğu kadar çok insanın sağlığını korumak ve sağlık sistemimizin büyük zorluklara dayanabilmesi için her şeyi yapmak ana hedefimiz olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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