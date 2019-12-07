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Merkel yine korkuttu: Bu kez dengesini kaybetti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 binden fazla kişi için saygı duruşunda bulundu. Tören sırasında bir anda dengesini kaybeden Merkel düşme tehlikesi geçirdi.

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Polonya'nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau toplama kampını ilk kez ziyaret eden Alman Şansölye, burada Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Naziler tarafından katledilen insanlar anısına çiçek bıraktı.

Angela Merkel, burada yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanan acı olayların hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirterek, ''Derin bir utanç duyuyorum.'' dedi.

Almanya'nın o zamana ait suçların hatırasını canlı tutmak zorunda olduğunu dile getiren Merkel, susmanın bir cevap olmayacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, Nazi toplama kamplarını kurarak sistematik bir şekilde insanları öldürenlerin Alman olduklarını belirtmelerinin önemine dikkati çekerek, bunu hayatlarını kaybedenlere borçlu olduklarını vurguladı.

Merkel, antisemitizm karşısında uyanık olunması gerektiğine işaret ederek, ''Burada katledilenleri hiçbir şey geri getiremeyecek. Bu suç Alman tarihinin bir parçası olarak kalacak. Bu tarih sürekli anlatılmalı ki unutmayalım, anlatılmalı ki bugün ve yarın her insanın onurunu koruyabilelim.'' ifadesini kullandı.

Nazi kamplarında sistematik olarak öldürülen her bir insanın isminin ve hikayesinin olduğunu anlatan Merkel, ''Yahudi soykırımı kurbanlarının önünde ve onların ailelerinin önünde eğiliyorum'' dedi.

Merkel ayrıca Alman hükümeti ve eyalet hükümetlerince Auschwitz-Birkenau Vakfı'na 60 milyon avro bağışlanacağını bildirdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Nazi soykırımının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Morawiecki, her geçen gün toplama kampı tanıklarının azaldığına dikkati çekerek, ''Bu nedenle hatıraları korumada ve onları aktarmada sorumluluğumuz daha da giderek büyüyor.'' diye konuştu.

YİNE KORKUTTU

Auschwitz'deki Nazi toplama kampına ziyaret eden Angela Merkel yine endişelendirdi.

Katledilen insanlar anısına çiçek bırakan 65 yaşındaki Şansölye Merkel bir anda dengesini kaybetti ve yalpalamaya başladı.

Düşme tehlikesi geçiren Merkel'e yardım elini uzatan ilk kişi Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki oldu.

Merkel'in düşme tehlikesi yaşadığı o anlar akıllara 65 yaşındaki Şansölye'nin 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada, 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde ve Finlandiya Başbakanı Antti Rinne’yi karşılaması sırasında titreme nöbeti geçirdiği anları getirdi.

Alman Şansölye, sağlık durumuna ilişkin ''Endişe etmeye gerek yok, ben iyiyim.'' ifadesini kullanmıştı. Merkel daha sonra Başbakanlık'ta kabul ettiği Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Moldavya Başbakanı Maya Sandu’nun ziyaretleri sırasında titreme nöbeti geçirmemesi için ulusal marşlar okunduğunda sandalyede oturmuştu.

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