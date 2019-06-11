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Merkel'den çocuk işçiliğine karşı mücadele çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, çocuk işçiliğine karşı mücadele edilmesini istedi.

  • AA
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Merkel, Cenevre’de düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. toplantısında yaptığı konuşmada, ILO’nun yıllardan beri çalışma şartlarını insancıl yapmak için çaba sarf ettiğini belirtti.

"Ekonominin insanlara hizmet etmesi gerektiğini" vurgulayan Merkel, küreselleşen dünyada bunun çok önemli olduğunu ifade etti.

12 Haziran’ın Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olduğuna ve ILO’nun "Çocuklar çalışmamalı hayallerinin peşinden koşmalı" sloganıyla bir kampanya yürüttüğüne işaret eden Merkel, ancak çocukların kabus yaşadığını söyledi.

Şansölye Merkel, "Dünyada 152 milyon çocuk çalışmaya zorlanıyor. Bunların yarısı 5-11 yaşlarında. Hatta 73 milyonu tehlikeli işler yapıyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilmeyecek bir durumdur. Buna karşı hep birlikte mücadele etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki ekonomik büyümeyle sosyal ilerlemenin de sağlanması ve buna çocukların da dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, ancak gelişmelerin tam tersine gittiğini belirterek, insanların, "küreselleşmenin çok zengin ortaya çıkardığı ancak sosyal eşitsizliğin arttığı" izlenimi taşıdığını anlattı.

İşçi göçüne de dikkati çeken Merkel, ILO’nun tahminlerine göre 232 milyon insanın çalışmak için göç ettiğini söyledi.

Milyonlarca insanın inşaatlarda, tarımda ve ev işçiliğinde sömürüldüğünü ve sömürülmeye devam edildiğini dile getiren Merkel, bunların birçoğunun kötü muamele gördüğünü, köle benzeri koşullarda yaşadığını ve buna karşı çıkmadıklarını belirtti.

Yaklaşık 700 milyon çalışanın da yoksulluk içinde olduğunu bildiren Merkel, zorluklara karşı mücadelenin uluslararası alanda yorulmadan birlikte sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

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