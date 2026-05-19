İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5728
  • EURO
    52,9999
  • ALTIN
    6653.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Merkel'den dikkat çeken Avrupa yorumu: Dünyanın en güçlü kıtası olmaktan çok uzak
Dünya

Merkel'den dikkat çeken Avrupa yorumu: Dünyanın en güçlü kıtası olmaktan çok uzak

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın dünyanın en güçlü ve bilim temelli kıtası olma hedefinden bugün uzak olduğunu söyledi. Merkel, Avrupa'nın eski hedeflerine yaklaşabilmesi için yapılması gereken çok iş bulunduğunu belirterek, kıtanın rekabet gücü ve bilimsel kapasitesine dikkat çekti.

AA19 Mayıs 2026 Salı 14:53 - Güncelleme:
Merkel'den dikkat çeken Avrupa yorumu: Dünyanın en güçlü kıtası olmaktan çok uzak
ABONE OL

Avrupa Liyakat Nişanı'na layık görülen eski Almanya Başbakanı Merkel, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosunda düzenlenen törende konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluşundan bu yana vatandaşlarına 3 sözü olduğunu anımsatan Merkel, bunlardan ilkinin barış olduğunu kaydetti.

Merkel, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik barbarca saldırısıyla" barışın artık garanti sayılamayacağının görüldüğünü belirterek, "Barış kırılgandır. Ayrıca ABD'nin yeni güvenlik doktrini de geçmişte sahip olduğumuz kesinliğe artık sahip olamayacağımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci sözün ise refah olduğunu kaydeden Merkel, bunun da baskı altında olduğunu söyledi.

Merkel, "Avrupa'nın dünyanın en güçlü ve en bilim temelli kıtası olması gerektiğini ilan ettiği döneme dönersek, bugün bu hedeften çok uzağız. Bu vaade yaklaşabilmek için yapılması gereken çok iş var." diye konuştu.

Üçüncü sözün ise demokrasi, insan onuru ve insan hakları olduğunu dile getiren Merkel, "Demokrasi olmadan özgürlük olmaz ve demokrasi de baskı altında. "uyarısında bulundu.

Merkel, sosyal medyada gerçeklerin yalan gibi, yalanların da gerçek gibi sunulabildiğini kaydederek, bu durumun da Avrupa genelinde bilgi akışını tehlikeye attığını ifade etti.

Yapay zekanın gelişiminin de bunu daha da artırdığına dikkati çeken Merkel, bu nedenle sosyal medya ve yapay zekanın düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

  • Avrupa hedefler
  • rekabet gücü
  • bilim kapasitesi

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.