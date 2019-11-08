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Merkel'den dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Stoltenberg Barış Pınarı Harekatı ile ilgili 'Suriyeli birçok mülteciyi kabul eden Türkiye'nin kendi meşru güvenlik gerekçeleri mevcut.' dedi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi. 
 
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ''NATO'da beyin ölümü gerçekleşti'' sözlerini keskin ifadeler olarak niteleyen ve bu çıkışı gerekli de görmediğini belirten Merkel, ''Bu bakış açısı benim bakış açım değil.'' diye konuştu.
 
Merkel, Avrupa'nın kendi kaderini kendi eline alması gerektiğini hep ifade ettiğini ancak NATO'nun kendileri için pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı. 
 
Stoltenberg ile Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı da konuştuklarını dile getiren Merkel, Suriye'nin kuzeyinde yaşananlardan endişe ettiklerini belirterek, ''Harekatın uluslararası hukuka tümüyle uygun olduğu konusunda çekincelerimiz var ancak Suriyeli birçok mülteciyi kabul eden Türkiye'nin de kendi meşru güvenlik gerekçeleri mevcut. Ne olursa olsun iletişimde kalmak önemli.'' ifadelerini kullandı.

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