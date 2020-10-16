AA 16 Ekim 2020 Cuma 16:28 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 16:35

Başbakan Merkel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda AB'de 14 gün önce alınan sonuç bildirgesine desteğini yineledi. Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltma çağrısını yineledi.

Merkel, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin hem AB'nin hem de Türkiye'nin çıkarına olduğunu da söyledi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Merkel, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerinin bölgede tansiyonu yükselttiğini iddia etti.

Alman Şansölye ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki yoğun artış nedeniyle kasım ayında Berlin'de yapılması planlanan Çin politikası zirvesinin iptal edildiğini duyurdu. Merkel, "Temaslar açısından, bunun gerekli bir mesaj olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ORUÇ REİS NEDEN BÖLGEYE GİTTİ?

Ankara-Atina hattında gözler istikşafi görüşmelerin başlayacağı tarihe yönelmişti. Ancak beklenen adım gelmedi. Türkiye 11 Ekim gecesi 10 günü kapsayacak şekilde Oruç Reis'in Meis'in güneyinde çalışacağını duyuran bir NAVTEX yayımladı. Peki, bu adım neden atıldı?

"ANKARA BAKIM BİTİNCE SAHAYA DÖNECEK DEMİŞTİ"

Öncelikle Oruç Reis'in yeniden bölgeye gitmesi bir sürpriz değildi. Çünkü Türk yetkililer defaatle 'Bakımı bitince Oruç Reis göreve dönecek ama bu süreç diplomasi için fırsat.' diyordu. Ankara'ya göre Yunanistan o fırsatı iyi kullanamadı.

"YUNANİSTAN MAKSİMALİST TALEPLERDEN VAZGEÇMEDİ"

İkinci neden ise Yunanistan'ın maksimalist taleplerinden vazgeçmemesi. Ankara, Sevilla haritasının Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedildiğini ancak Yunanistan'ın Sevilla haritasını tanımıyoruz açıklamasını hiçbir zaman resmi ağızlardan yapmadığı görüşünde. Ankara'ya göre Yunanistan'ın Oruç Reis'in ana karadan 15 kilometre ötede görev yapmasına itirazı bile maksimalist taleplerin uzantısı.

AB LİDERLER ZİRVESİ ANKARA İÇİN BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Üçüncü neden Avrupa Birliği zirvesinin sonuçları. Ankara için zirvenin sonuçları tam bir hayal kırıklığı. Yetkililer, daha önce AB Liderler Zirvesi'nin sonuçları diyalog girişimlerini negatif etkileyebilir uyarısı yapıyordu.

SAMİMİ DİYALOG ÇAĞRILARI TAM KARŞILIK BULMADI

Ve son neden samimi diyalog çağrısının karşılık bulamaması. Ankara görüşmeye hazırız derken gerektiğinde bir oyun varsa bozmaya da hazırız mesajı veriyor.