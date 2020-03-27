İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4057
  • EURO
    7,0683
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    91527.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Dünya

Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2008 banka ve finans krizinden daha kötü

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeleri 2008'deki banka ve finans krizinden daha zor duruma soktuğunu belirtti.

AA27 Mart 2020 Cuma 07:52 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 07:52
ABONE OL

Koronavirüsten korunmak amacıyla evinde karantinada bulunan Başbakan Merkel, katıldığı görüntülü AB Zirvesi sonrası telekonferansla bir basın toplantısı düzenledi.

Merkel burada yaptığı açıklamada, 'Koronavirüs salgının etkileri 208 yılındaki banka ve finans krizden daha kötü' dedi.

Merkel ayrıca koronavirüse karşı mücadeleyi AB olarak birlikte ele almaya kararlı olduklarını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle ülkede alınan önlemleri hafifletmek için henüz bir neden görmediğini vurgulayan Merkel, vatandaşlarından sabırlı olmalarını istedi.

Merkel evde karantinada nasıl zaman geçirdiğinin sorulması üzerine, 'Çok sayıda görüntülü ve telefon görüşmesi yapıyorum. Bakanlar Kurulu toplantısına şahsen katılmayı ve yüz yüze görüşmeleri özledim' ifadelerini kullandı.

THY, yolcu uçaklarıyla da kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz
Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz

Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Borisov'dan AB'ye ilginç Türkiye teklifi!
Borisov'dan AB'ye ilginç Türkiye teklifi!

Borisov'dan AB'ye ilginç Türkiye teklifi!

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.