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Dünya

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, dörtlü zirve sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'deki sığınmacılara yardımları artırmaya hazır olduklarını, Gümrük Birliğinin genişletilmesinin gözardı edilmeyeceğini söyledi.

19 Mart 2020 Perşembe 09:04 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 09:04
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleşen görüşme sonrası yaptığı açıklamada görüşmede konuşulanlara ilişkin ipuçları verdi. Türkiye’deki sığınmacılara yönelik AB yardımlarının artırılmasına hazır olduklarını belirten Merkel, Türkiye ile yürürlükteki Gümrük Birliğinin genişletilmesi konusunun gözardı edilmemesinin önemli olduğunu ifade etti.

MUTABAKATA BAĞLIYIZ

Merkel görüşmede tarafların 2016 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatına bağlılıklarını teyit ettiklerini kaydetti. Macron’un ofisinden yapılan açıklamada da katılımcıların sivillere insani yardımı artırma kararı aldıkları belirtildi. Türkiye AB’den daha fazla yardım ve Gümrük Birliğinin güncellenmesini talep ediyor.

‘ÇOK FAYDALI GÖRÜŞME’

Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İdlib konusundaki görüşmelerin de “çok faydalı” olduğunu kaydetti. Merkel kendisi, Macron ve Johnson’ın geçici ateşkes ve bölgede Türk ve Rus devriyelerini olumlu karşıladıklarını belirtti.

ERDOĞAN’DAN NATO VURGUSU

Suriye’nin geleceği konusunda kapsamlı bir siyasi diyaloğa ihtiyaç olduğunu kaydeden Merkel, Erdoğan ile görüşmede NATO konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Merkel, Erdoğan’ın “Türkiye’nin NATO üyesi olmayı istediğini bir kez daha vurguladığını”, konferans katılımcılarının da bunu “memnuniyetle karşıladıklarını” söyledi.  (Akşam)

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