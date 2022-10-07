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Dünya

Merkel'den Rusya açıklaması

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kalıcı bir barışa ancak Rusya'nın katılımıyla ulaşabileceğini söyledi.

IHA7 Ekim 2022 Cuma 17:15 - Güncelleme:
Merkel'den Rusya açıklaması
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Münih kentinde Suddeutsche Zeitung gazetesinin 77. kuruluş yıldönümünde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Merkel, Avrupa'da sürdürülebilir barışın ancak Rusya'yı içermesi halinde sağlanabileceğini söyledi. Merkel, "Bunu başaramadığımız sürece Soğuk Savaş da bitmiş sayılmaz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı 24 Şubat'ı "dönüm noktası" olarak nitelendiren Merkel, çatışmanın tarafları tarafından yapılan açıklamaların ciddiye alınması ve blöf olarak sınıflandırılmaması gerektiğini de vurguladı. Merkel, "Hepimize en başından itibaren blöf olarak sınıflandırmak yerine bu sözleri ciddiye almamız gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

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