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Merkel'den Türkiye açıklaması: Ben hazırım

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Schengen Bölgesi'nin korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, 'Türkiye ile anlaşmamızın sebebi de budur. Doğru bir şekilde diyalog kurabilmemizin tek yolu da bu. Bu konuda üzerine büyük bir sorumluluk alan Türkiye'ye ek yardımda bulunmaya da hazırım.' dedi.

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Merkel, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Merkel, Hırvatistan ile Almanya'nın gelecek yıl Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını paylaşacağını anımsatarak, Hırvatistan'a dönem başkanlığı süresince destek vereceklerini ifade etti.

Hırvatistan'ın dönem başkanlığında çözülecek sorunların Almanya'ya kolaylık sağlayacağını kaydeden Merkel, iki ülkenin bu nedenle birlikte hareket edeceğini söyledi.

Hırvatistan'ın Batı Balkan ülkelerini AB'ye katma hedefini de desteklediklerinin altını çizen Merkel, "Kuzey Makedonya ile müzakere sürecinin yeniden başlatılması için gerekli ön şartları yerine getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Balkan ülkelerinin AB'ye katılım sürecinin daha gerçekçi bir perspektife sahip olması gerektiğine işaret eden Merkel, verilen sözlerin tutulmamasının kötü sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Hırvatistan sınırda düzensiz göçmenlerle yaşanan sorunlara da değinen Merkel, "Almanya, dış sınırlarını korumak zorunda olan bir ülke olarak sığınmacı ve göçmenler konusunda tecrübeli ancak söz konusu Schengen Bölgesi'nin tam ortasında olan bir ülkeyse durum farklı bir boyut kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, "Schengen Bölgesi'nin korunmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye ile anlaşmamızın sebebi de budur. Doğru bir şekilde diyalog kurabilmemizin tek yolu da bu. Bu konuda üzerine büyük bir sorumluluk alan Türkiye'ye ek yardımda bulunmaya da hazırım." dedi.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic de 2020 yılının ilk yarısında AB Konseyi Dönem Başkanlığını Hırvatistan'ın, ikinci yarısında ise Almanya'nın yürüteceğini anımsattı.

Plenkovic, mayıs ayında yapılması planlanan AB-Güneydoğu Avrupa zirvesi öncesinde Kuzey Makedonya ile Arnavutluk'un bloke edilen müzakere süreçlerine bir çözüm bulunması gerektiğini ve bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

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