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Merkel'in ABD'ye karşı 'bağımsızlık mücadelesi' sürüyor! 'Güvenmeyin'

Alman Şansölyesi Angela Merkel, Avrupa ile ABD'nin on yıllardır ortak değerleri paylaştığını, ancak eski Amerikan askeri yardımına daha fazla güvenilmemesi ve diğer güç merkezlerine de bakılması gerektiğini savundu.

  • star.com.tr
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Berlin’de yargı mensuplarına hitap eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra yeni bir güç dağılımının ortaya çıkmasının üzerinden 30 yıl geçtiğini belirtti.
 
Merkel konuşmasında, Avrupa'nın bir değerler sistemi ile bağlandığı, askeri ve ekonomik süper güç olan ABD ile tüm farklılıklara rağmen bir ortaklığın hala sürdüğünü söyledi. 
 
Ancak ABD-Avrupa ilişkilerinin geleceği söz konusu olduğunda umutların çok yükseğe konulmaması uyarısında bulunan Merkel, ''ABD, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi, artık Avrupa’nın savunucusu rolünü otomatik olarak üstlenmeyecektir.'' dedi.
 
Merkel ayrıca Transatlantik bağların güçlendirilmesi gerektiğine de işaret etti.
 
MERKEL'İN MÜCADELESİ
 
Başta Almanya Büyükelçisi Richard Grenell olmak üzere ABD, Almanya'ya Ortadoğu'daki müdahalelere ortak olma, Amerikan birliklerini Polonya'ya yerleştirme ve askeri harcamaları artırma konusunda baskı yapıyor.
 
Almanya Başbakanı Merkel, en azından dış politika ve savunma politikaları konusunda Avrupa’nın ABD’ye bağımlılığını azaltmak konusunda uzun süredir mücadele veriyor. Merkel geçtiğimiz yıl konuya ilişkin, ''Avrupa'nın kaderini kendi ellerine alma zamanı geldi.'' demişti.

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