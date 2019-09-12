Merkel'in ABD'ye karşı 'bağımsızlık mücadelesi' sürüyor! 'Güvenmeyin'

Berlin’de yargı mensuplarına hitap eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra yeni bir güç dağılımının ortaya çıkmasının üzerinden 30 yıl geçtiğini belirtti.

Merkel konuşmasında, Avrupa'nın bir değerler sistemi ile bağlandığı, askeri ve ekonomik süper güç olan ABD ile tüm farklılıklara rağmen bir ortaklığın hala sürdüğünü söyledi.

Ancak ABD-Avrupa ilişkilerinin geleceği söz konusu olduğunda umutların çok yükseğe konulmaması uyarısında bulunan Merkel, ''ABD, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi, artık Avrupa’nın savunucusu rolünü otomatik olarak üstlenmeyecektir.'' dedi.

Merkel ayrıca Transatlantik bağların güçlendirilmesi gerektiğine de işaret etti.

MERKEL'İN MÜCADELESİ

Başta Almanya Büyükelçisi Richard Grenell olmak üzere ABD, Almanya'ya Ortadoğu'daki müdahalelere ortak olma, Amerikan birliklerini Polonya'ya yerleştirme ve askeri harcamaları artırma konusunda baskı yapıyor.

Almanya Başbakanı Merkel, en azından dış politika ve savunma politikaları konusunda Avrupa’nın ABD’ye bağımlılığını azaltmak konusunda uzun süredir mücadele veriyor. Merkel geçtiğimiz yıl konuya ilişkin, ''Avrupa'nın kaderini kendi ellerine alma zamanı geldi.'' demişti.