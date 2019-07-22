Merkel tatile çıktı! Yanına aldığı kitap olay oldu

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Merkel'in tatile çıkarken yanına aldığı kitap endişeleri artırdı

Bir ay gibi bir süreçte 3 kez resmi törenlerde titreme nöbeti geçirmesiyle endişe yaratan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in tatile çıktığı belirtildi. Yanına 'Titreyen Kadın ve Sinirlerimin Tarihi' isimli otobiyografik bir kitap alması ise dikkat çekti.

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Bild'de yer alan habere göre, yaklaşık bir aylık süreçte farklı resmi törenlerde 3 kere kameralara titreme nöbeti geçirirken yansıyan Merkel, Meclis'in yaz tatiline girmesinin ardından 30 günlük bir tatile çıktı.
 
Alman medyasında yer alan haberlerde Merkel'in Alpler'de olduğu ve yanına ABD'li yazar Siri Hustvedt'in 'Titreyen Kadın ve Sinirlerimin Tarihi' isimli otobiyografik kitabını aldığı belirtildi. 
 
Söz konusu kitabın yazarın sinir hastalığı nedeniyle oluşan titreme nöbetleriyle nasıl başa çıktığını anlatıyor olması ise kamuoyunda Merkel'in sağlık durumuyla ilgili merakı ve endişeleri arttırdı. 
 
İlk olarak 18 Haziran'da başkent Berlin’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde şiddetli şekilde titreken kameralara yansıyan Merkel, daha sonra 27 Haziran'da Yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in resmen görevine başlaması nedeniyle düzenlenen törende ve 10 Temmuz'da Fin mevkidaşıyla yan yanayken titreme nöbeti geçirmişti. 

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