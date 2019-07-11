23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6697
  • 6,4064
  • 258.392
  • 99166.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Merkel'in titreme nöbeti geçirmemesi için sandalyeli önlem alındı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ayaktayken titreme nöbeti geçirmemesi için sandalyeli önlem alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Merkel'in, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı karşılama töreninde tekrar bir titreme nöbeti yaşamaması için sandalye konuldu.

Merkel ve konuk başbakan Frederiksen milli marşları oturarak dinledi.

Törende herhangi bir sıkıntı yaşanmamasının ardından Merkel ve Frederiksen heyetlerarası görüşmelere geçti.

Törenden önce Alman medyasının sandalyelere özel ilgi göstermesi dikkati çekti.

Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde titreme nöbeti geçirmişti.

Merkel son olarak 10 Temmuz'da Finlandiya Başbakanı Annti Rinne'yi resmi törenle karşılaması esnasında titreme nöbeti geçirmiş, bu durum sağlığı konusunda Alman basınında spekülasyonlar yapılmasına yol açmıştı.

Alman Şansölye, sağlık durumuna ilişkin ''Endişe etmeye gerek yok, ben iyiyim.'' ifadesini kullanmıştı.

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?

İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?

Rusya'dan NATO'ya misilleme

Rusya'dan NATO'ya misilleme

Galatasaray'da hedef Gustavo Cuellar

Galatasaray'da hedef Gustavo Cuellar

KADEM'den iftiralara cevap: Uluslararası bir vakıftan fon almadık

KADEM'den iftiralara cevap: Uluslararası bir vakıftan fon almadık

ABD'ye net mesaj: Gerekli önlemleri alacağız

ABD'ye net mesaj: Gerekli önlemleri alacağız

“Sonunda Türklerden intikamımızı alabileceğiz”

“Sonunda Türklerden intikamımızı alabileceğiz”

İğrenç detaylar! 'Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu'

İğrenç detaylar! 'Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu'

Türkiye'ye dev yatırım: Bölgeye güveni göstermiş olacağız

Türkiye'ye dev yatırım: Bölgeye güveni göstermiş olacağız
 

POPÜLER HABERLER

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

Edirne'de kıyıya vuran kemikler şaşkınlığa neden oldu

Edirne'de kıyıya vuran kemikler şaşkınlığa neden oldu

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA