''Meryem Ana'' heykeliyle dalga geçmişlerdi... Soykırımcı askerlere ödül gibi ceza

Soykırımcı İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan yerleşim yerlerinde dini sembollere yönelik saldırıları, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Meryem Ana heykelinin ağzına sigara koyan ve Hazreti İsa heykelini balyozla parçalayan soykırımcı İsrail askerleri hakkında yürütülen soruşturmalar tamamlandı. İsrail ordusu, söz konusu askerlere verilen hapis cezalarını kamuoyuyla paylaştı.

MERYEM ANA HEYKELİNE HAKARET EDEN ASKERE 21 GÜN HAPİS

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hristiyanların yaşadığı Debel köyünde bir İsrail askerinin Meryem Ana heykeline hakaretine ilişkin soruşturmanın sonuçlandığı bildirildi.

Meryem Ana heykelinin ağzına hakaret amaçlı sigara koyan İsrail askerinin 21 gün, olayı fotoğraflayan diğer askerin ise 14 gün hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Soykırımcı İsrail ordusunun Hristiyan dünyasının tepkisini çeken söz konusu olayı ciddi olarak soruşturduğu ve tüm dini sembollere saygı duyduğu ileri sürüldü.

Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debel'de bir İsrail askeri Meryem Ana heykelinin ağzına sigara koymuş, bir başka asker ise olayın fotoğrafını çekmişti.

HAZRETİ İSA HEYKELİ BALYOZLA PARÇALANMIŞTI

Soykırımcı İsrail ordusuna mensup bir asker, 19 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli balyozla parçalamıştı.

Soykırımcı İsrail ordusu, olaya ait fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

SOYKIRIMCI NETANYAHU ÖZÜR DİLEDİ, ÖZEL TEMSİLCİ ATANDI

Bunun üzerine soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olay için özür dilerken, heykeli tahrip eden ve fotoğraflayan iki askerin muharebe görevinden uzaklaştırıldığı ve haklarında 30 gün askeri hapis cezası verildiği açıklanmıştı.

Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele saldırının tepki toplamasının ardından soykırımcı İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, diplomat George Deek'i Hristiyan Dünyası Özel Temsilcisi olarak atamıştı.