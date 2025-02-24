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Dünya

''Merz, Netanyahu'yu Berlin'e davet edecek''

Almanya'da genel seçimlerde zaferini ilan eden Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Freiderich Merz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Berlin'e davet edeceğini açıkladı.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 13:37 - Güncelleme:
''Merz, Netanyahu'yu Berlin'e davet edecek''
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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Merz ile görüştüğü ve kendisini zaferinden dolayı kutladığı belirtildi.

İkili arasında yapılan görüşmede, Merz'in "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakanı savaş suçlusu olarak yaftalayan skandal kararına açıkça meydan okuduğu" iddia edilerek Netanyahu'yu resmi ziyarette bulunması için Berlin'e davet edeceği aktarıldı.

- UCM, NETANYAHU VE GALLANT HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARMIŞTI

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmişti.

Geçen günlerde, Hollanda'ya giden İsrail askerleri de Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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