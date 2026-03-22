  • Merz ve Trump telefonda görüştü: İran, İsrail ve Ukrayna masada
Merz ve Trump telefonda görüştü: İran, İsrail ve Ukrayna masada

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran, İsrail ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

22 Mart 2026 Pazar 21:26
Şansölye Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile görüşmesinde İran, İsrail ve Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Trump ile yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldıklarını belirten Merz, "Kendisiyle yakın temas halinde kalma konusunda anlaştık. Görüşmelerimiz yakında devam edecek." ifadelerini kullandı.

Merz, 20 Mart'ta Bad Dürkheim'da düzenlenen bir seçim mitinginde, Trump ile görüşeceğini önceden duyurmuş ve "Şu anda benimle konuşmaktan memnun olmasa da." şeklinde konuşmuştu.

Şansölye tüm görüş ayrılıklarına rağmen ABD ile iyi ilişkiler için çalışmaya devam edeceğini söylemiş ve ABD ile Avrupa arasındaki ortaklığı bırakmak istemediğini dile getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaları için NATO müttefiki Avrupalı liderlere çağrıda bulunmuş ancak Merz dahil birçok Avrupalı liderden olumsuz cevap almıştı.

