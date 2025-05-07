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Dünya

Merz'den ABD'ye net mesaj: Almanya'nın iç işlerine karışmayın

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD hükümetine ülkesinin iç siyasetine müdahale etmeme çağrısında bulundu. Merz, ABD'li yetkililerin Almanya'daki seçim sürecine yönelik açıklamalarını eleştirerek, bu tür müdahalelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 13:23 - Güncelleme:
Merz'den ABD'ye net mesaj: Almanya'nın iç işlerine karışmayın
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Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, ABD hükümetine ülkesinin iç siyasetinin "dışında kalması" çağrısında bulundu.

Merz, Alman kamu yayıncısı ZDF'ye yaptığı açıklamada, Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Almanya'da "aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandırılmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun paylaşımını değerlendirdi.

Bunların Almanya hakkında "saçma görüşler" olduğunu belirten Merz, "Amerika'dan her zaman aşırı uç partiler ile siyasi merkez partileri arasında ayrım yapabildikleri yönünde izlenim edinmiştim." dedi.

ALMAN İÇ SİYASETİNİN "DIŞINDA KALMASINI" İSTEDİ

Kendisinin hiçbir zaman ABD'deki seçim kampanyasına karışmadığını vurgulayan Merz, "Amerikan hükümetini, Almanya iç siyasetini, iç siyaset olarak bırakmaya ve bu tür parti siyaseti bakışının büyük ölçüde dışında kalmaya cesaretlendirmek ve teşvik etmek isterim." şeklinde konuştu.

Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile henüz tanışmadığını dile getirerek, Trump ile yarın telefonda görüşeceği bilgisini paylaştı.

"BEN AÇIKÇA TUTUMUMUZU ORTAYA KOYACAĞIM"

Trump ile en geç haziran sonunda yapılacak NATO Zirvesi'nde tanışacağını ifade eden Merz, "Belki de daha önce. Birbirimizle açık konuşacağız. Ben açıkça tutumumuzu ortaya koyacağım." dedi.

"ABD'DEN BÜYÜĞÜZ"

Başbakan Merz, bu tutumun sadece Almanya'nın değil, aynı zamanda Avrupa'nın tutumu olduğunun altını çizerek, "Avrupalılar olarak sunabileceğimiz bir şeyimiz var. Hatta birlikte ABD'den büyüğüz, buradaki tüketici sayısı Amerika ve Kanada'nın toplamından daha fazla." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio sosyal medya platformu X'ten AfD'nin Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından "aşırı sağcı oluşum" şeklinde sınıflandırılmasına ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

Rubio, Almanya'nın gizli servisine muhalefeti izlemek için yeni yetkiler verdiğini belirterek, "Bu, demokrasi değil. Bu, örtülü tiranlıktır." yorumunu yapmıştı.

  • Friedrich Merz
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