Merz'den Başkan Erdoğan'la görüşme öncesi Türkiye mesajı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye ile Almanya arasındaki yakın ortaklığı daha da geliştirmek istediğini belirtti.

Merz, Ankara'da gerçekleştireceği temaslar öncesinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere işaret eden Merz, "Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da." ifadelerini kullandı.

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğine de değinerek, "Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım." ifadelerine yer verdi.

