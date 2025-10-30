İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Merz'den Başkan Erdoğan'la görüşme öncesi Türkiye mesajı

Ankara ziyareti öncesinde açıklama yapan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 'Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım.' ifadelerini kullandı.

30 Ekim 2025 Perşembe 10:28
Merz'den Başkan Erdoğan'la görüşme öncesi Türkiye mesajı
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye ile Almanya arasındaki yakın ortaklığı daha da geliştirmek istediğini belirtti.

Merz, Ankara'da gerçekleştireceği temaslar öncesinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere işaret eden Merz, "Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da." ifadelerini kullandı.

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğine de değinerek, "Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım." ifadelerine yer verdi.

