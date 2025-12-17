İSTANBUL 14°C / 5°C
Dünya

Merz'den Rus varlıkları yorumu: Anlaşma ihtimali yüzde 50

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna lehine kullanılması konusunda AB ülkeleri arasında anlaşmaya varılma olasılığını yüzde 50 olarak değerlendirdi.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 13:23 - Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dondurulmuş Rusya varlıklarının Ukrayna yararına kullanılması konusunda anlaşmaya varılma ihtimalini yüzde 50 olarak değerlendirdi.

Kamu yayıncısı ZDF'ye konuşan Merz, dondurulmuş Rus varlıkları konusunun bu hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde ele alınacağına işaret ederek, "Bugünkü bakış açısıyla, bunu başarmamız için yüzde 50 şans olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Merz, bu konuda Avrupa genelinde çekinceler bulunduğunu ve bunları ciddiye aldığını belirtirken, kendisinin bu çekinceleri paylaşmadığını ifade etti.

Berlin'de yapılan Ukrayna görüşmelerinin başarılı geçtiğini savunan Merz, "Ateşkesin ardından Ukrayna için güvenlik garantileri sağlanması konusunda Amerikalıların Avrupalılarla birlikte çalışma istekliliğine dair önemli ilerleme kaydettik. Bu yeni bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantilerini de görüştüklerini dile getiren Merz, "5. madde, NATO anlaşmasının karşılıklı yardım yükümlülüklerini içeriyor. Böyle bir şeyi ifade etmek ve üzerinde anlaşmaya varmak, hatta bunu yazılı hale getirmek, işte dün başardığımız şey bu ve bu gerçekten yeni bir şey." diye konuştu.

Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yabancı birliklerin konuşlandırılmasını reddettiğinin belirtilmesi üzerine, "Putin birçok şeye 'hayır' dedi ancak bir noktada 'evet' demesi gerekecek. " ifadesini kullandı.

