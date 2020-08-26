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Dünya

Merzuki: BAE, İslam ümmetini yok etmekle görevlendirildi

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, İsrail ile ilişkileri normalleştirme kampanyaları yürüten rejimlerin istibdat sisteminin bir parçası olduğunu söyledi. Merzuki ayrıca BAE'nin İslam ümmetini ve onun hayallerini yok etmekle görevlendirildiğini ifade etti.

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 07:22 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 07:22
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Fas'taki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkent Rabat'ta düzenlediği bir etkinliğe katılan Merzuki burada yaptığı konuşmada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile vardığı normalleşme anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Normalleşme kampanyalarına şaşırmadım. İsrail ile normalleşmeye gidecek tüm rejimler istibdat sisteminin bir parçasıdır." diyen Merzuki, BAE'nin İslam ümmetini ve onun hayallerini yok etmekle görevlendirildiğini savundu.

Filistin meselesinin, Araplar'ın kurtuluş mücadelesinin bir parçası olduğunu ifade eden Merzuki, "Gerçekte Arap Baharını başlatanlar, Gazze'deki direnişe ve intifada hareketlerine imza atan Filistinlilerdir. Arap dünyası nasıl sömürgeden kurtulduysa karşı devrimlerden de kurtulacak, çünkü halklar hangi yolun kendilerini başarıya ulaştıracağını biliyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin, ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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