Mesaj İsrailli esirlerin ailelerine iletildi! Kassam Tugayları: Çocuklarınızın defin yerlerini hazırlayın

Kassam Tugayları, Telegram sayfası üzerinden İsrailli esir ailelerine hitaben bir video yayımladı.

Hayatını kaybetmiş eski esirlerin tabutlarının Kızılhaç Örgütü'ne teslim sırasında çekilmiş görsel içeriklerin kullanıldığı videoda Kassam Tugayları, Arapça, İngilizce ve İbranice olmak üzere 3 dilde yazılı metinler halinde mesajlarını İsrailli esirlerin ailelerine iletti.

Esirlerin ailelerine evlatlarının acı sonuyla ilgili muhtemel duruma dikkat çekilen videoda şu mesajlar yer aldı:

"Hazırlıklı olun, yakında çocuklarınız kara tabutlarda dönecekler. Ordunuzun füze şarapnelleri tarafından parçalanmış cesetler halinde. Çocuklarınızın defin yerlerini şimdiden hazırlayın."

"Liderleriniz Gazze Şeridi'ndeki esirlerin infazına karar verdi, bekleyin" denilen videoda sorumluluğun İsrail hükümetinde olduğu vurgulandı.