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Dünya

Mesaj İsrailli esirlerin ailelerine iletildi! Kassam Tugayları: Çocuklarınızın defin yerlerini hazırlayın

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze'de esir aldığı İsrailli askerlerin ailelerine 'çocuklarınızın kara tabutlarda dönüşüne hazırlanın' şeklinde mesaj gönderdi.

AA15 Nisan 2025 Salı 21:14 - Güncelleme:
Mesaj İsrailli esirlerin ailelerine iletildi! Kassam Tugayları: Çocuklarınızın defin yerlerini hazırlayın
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Kassam Tugayları, Telegram sayfası üzerinden İsrailli esir ailelerine hitaben bir video yayımladı.

Hayatını kaybetmiş eski esirlerin tabutlarının Kızılhaç Örgütü'ne teslim sırasında çekilmiş görsel içeriklerin kullanıldığı videoda Kassam Tugayları, Arapça, İngilizce ve İbranice olmak üzere 3 dilde yazılı metinler halinde mesajlarını İsrailli esirlerin ailelerine iletti.

"YAKINDA ÇOCUKLARINIZ KARA TABUTLARDA DÖNECEKLER"

Esirlerin ailelerine evlatlarının acı sonuyla ilgili muhtemel duruma dikkat çekilen videoda şu mesajlar yer aldı:

"Hazırlıklı olun, yakında çocuklarınız kara tabutlarda dönecekler. Ordunuzun füze şarapnelleri tarafından parçalanmış cesetler halinde. Çocuklarınızın defin yerlerini şimdiden hazırlayın."

"Liderleriniz Gazze Şeridi'ndeki esirlerin infazına karar verdi, bekleyin" denilen videoda sorumluluğun İsrail hükümetinde olduğu vurgulandı.

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