Mesajına ''Esselamüaleyküm'' diyerek başladı: Kanada Başbakanı Trudeau'dan Kurban Bayramı mesajı

Trudeau, başbakanlık resmi internet sayfası ile sosyal medya hesaplarından görüntülü olarak paylaşılan mesajına, "Esselamüaleyküm" diyerek başladı.



Kanada ve dünyadaki Müslümanların, Kurban Bayramı'nı kutlayacaklarını ifade eden Trudeau, şunları kaydetti:



“Kurban Bayramı Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Fedakarlık ile hizmet, merhamet ve sadaka değerleri üzerinde düşünmenin zamanıdır. Bu önemli vesileyle Müslümanlar genellikle dua etmek, şenlikli yemekleri paylaşmak, ihtiyaç sahiplerine yiyecek sağlamak ve hayattaki kutsamalara teşekkür etmek için ailelerle ve sevdikleriyle bir araya gelirler. Bu yıl, Kovid-19 salgınıyla mücadele etmeye, birbirimizi ve topluluklarımızı güvende tutmak için sağlık kurallarını takip etmeye devam ettikçe, kutlamalar da farklı görünecek.’’



Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kurban Bayramı'nın kalbindeki değerler hiç bu kadar önemli olmamıştı" ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle tamamladı:



"İster yerel bir hayır kurumunu destekliyor, ister komşularına ya da daha savunmasız olanlara yardım ediyor olsun, Müslüman Kanadalılar bize topluluğumuza hizmet etmenin ne demek olduğunu göstermeye devam ediyor. Bugün, bu hizmetin ve Müslüman Kanadalıların toplumlarımıza ve ülkemize yaptıkları birçok katkının farkındayız. Ailemiz adına Sophie ve ben Kurban Bayramını kutlayan herkese iyi bayramlar diliyoruz. Eid Mübarek!"



To all Muslim Canadians beginning their celebrations tonight: Eid Mubarak! I know festivities will be different this year, but I hope you have a happy Eid al-Adha no matter how you celebrate. https://t.co/zVsKhwWGUP pic.twitter.com/f6CYv479kO