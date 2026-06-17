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Dünya

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri: Kudüs'te büyükelçilik açmak, işgalci İsrail'e meşruiyet kazandırmayacak

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Kudüs'te büyükelçiliklerin açılmasıyla statüsünün değişmeyeceğinin altını çizerek, 'Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek.' ifadesini kullandı.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 07:06 - Güncelleme:
Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri: Kudüs'te büyükelçilik açmak, işgalci İsrail'e meşruiyet kazandırmayacak
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Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, Somali Federal Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki ve Somaliland olarak adlandırılan bölgenin işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasına tepki gösterdi.

Şeyh Sabri, "Kudüs kentiyle ilgili atılacak herhangi bir siyasi veya diplomatik adım, İsrail işgaline meşruiyet kazandırmayacağı gibi onun tarihi ve ulusal statüsünü de değiştirmeyecektir." dedi.

İşgal altındaki Kudüs kentiyle ilgili durum dolayısıyla Müslüman ve Arapların dayanışmalarını daha da artırmaları gerektiğinin altını çizen Şeyh Sabri, Müslüman ülkeleri zayıf gösterecek her türlü anlaşmazlığın bir kenara bırakılarak birlik içinde olmaları çağrısında bulundu.

Bölge ülkelerinin yaşadığı zorluklarla mücadele için Arap ve Müslüman halklarının birlik olmalarının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Şeyh Sabri, Somali'deki ayrılıkçı hareketlere olan hoşnutsuzluğunu aktardı.

Şeyh Sabri, Kudüs'te büyükelçiliklerin açılmasıyla statüsünün değişmeyeceğinin altını çizerek, "Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail'le yakınlaşmaya tepki gösteren Şeyh Sabri, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'le herhangi bir ittifak veya yakınlaşma bağlamında Kudüs'te büyükelçilik açma, Kudüs'ün gerçek statüsünü değiştirmeyeceği gibi işgalci İsrail'e de bir meşruiyet kazandırmayacak. Kudüs kenti, bu tür adımlarla değişmeyecek. Kudüs, Filistin'e ait bir şehir olarak kalmaya devam edecek."

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, Kudüs'te diplomatik temsilcilik açma adımlarını reddederek, "Bu tür adımlar Müslümanların davalarına hizmet etmiyor. Bunu yapanlar için utanç kaynağıdır." dedi.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, pazartesi günü sözde İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirrahman Muhammed Abdullahi, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.

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