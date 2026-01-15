İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Mescid-i Aksa vurgusu yapıldı! Hamas'tan Miraç Kandili mesajı: Tarihi bir emanettir

Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için tarihi bir emanet olduğunu ve İsrail'e karşı mücadelenin sembolü olarak kalacağını belirtti.

15 Ocak 2026 Perşembe 18:21
Mescid-i Aksa vurgusu yapıldı! Hamas'tan Miraç Kandili mesajı: Tarihi bir emanettir
Hamas, Miraç Kandili münasebetiyle yayımladığı açıklamada, Müslümanlara "Mescid-i Aksa'yı savunmaları" çağrısında bulunuldu.

Miraç Kandili'nin her yıl Müslümanların Mescid-i Aksa ile olan güçlü bağını yenilediği, Müslümanlar arasındaki birliği güçlendirdiği ve Aksa başta olmak üzere kutsal mekanları savunma sorumluluğunu hatırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mescid-i Aksa tarihi bir emanettir. Müslümanların bugünkü sorumluğu Mescid-i Aksa'yı savunmak ve onu Siyonistlerin işgalinden kurtarmak için harekete geçmektir. Aksa, düşman Siyonistlere karşı mücadelenin sembolü olarak kalacak ve eskisi gibi Müslümanlara has olacak. İşgalcinin Aksa'yı bölme ve sembollerini yok etme çabaları da başarısız olacak."

Ayrıca Filistin halkının kendi topraklarında direnişten geri adım atmayacağı vurgulanan açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan tüm Filistinlilerin Miraç Kandili tebrik edildi.

