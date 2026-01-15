Mescid-i Aksa vurgusu yapıldı! Hamas'tan Miraç Kandili mesajı: Tarihi bir emanettir

Hamas, Miraç Kandili münasebetiyle yayımladığı açıklamada, Müslümanlara "Mescid-i Aksa'yı savunmaları" çağrısında bulunuldu.

Miraç Kandili'nin her yıl Müslümanların Mescid-i Aksa ile olan güçlü bağını yenilediği, Müslümanlar arasındaki birliği güçlendirdiği ve Aksa başta olmak üzere kutsal mekanları savunma sorumluluğunu hatırlattığı ifade edildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Mescid-i Aksa tarihi bir emanettir. Müslümanların bugünkü sorumluğu Mescid-i Aksa'yı savunmak ve onu Siyonistlerin işgalinden kurtarmak için harekete geçmektir. Aksa, düşman Siyonistlere karşı mücadelenin sembolü olarak kalacak ve eskisi gibi Müslümanlara has olacak. İşgalcinin Aksa'yı bölme ve sembollerini yok etme çabaları da başarısız olacak."



Ayrıca Filistin halkının kendi topraklarında direnişten geri adım atmayacağı vurgulanan açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan tüm Filistinlilerin Miraç Kandili tebrik edildi.

