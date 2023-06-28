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Dünya

Mescid-i Aksa'da 100 bin kişiyle bayram namazı kılındı

Mescid-i Aksa'da bayram namazı 100 bin kişiyle kılındı.

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişiyle bayram namazı kılındı
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İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'da bayram namazı yaklaşık 100 bin kişiyle kılındı.

Binlerce Filistinli ve yabancı Müslüman, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Namazın ardından bayramlaşan Filistinliler, birbirlerine şeker, helva ve tatlı ikramında bulundu.

Gençler de bayram namazını kılmak için aileleriyle Aksa'ya gelen çocuklara hediyeler dağıttı.

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