İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2024 Cuma / 6 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1789
  • EURO
    35,0743
  • ALTIN
    2236.79
  • BIST100
    8883.52
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mescid-i Aksa'da 70 bin Müslüman! İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Filistinliler teravih namazı kıldı
Dünya

Mescid-i Aksa'da 70 bin Müslüman! İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Filistinliler teravih namazı kıldı

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da 70 bin Filistinli teravih namazı kıldı.

AA15 Mart 2024 Cuma 00:07 - Güncelleme:
Mescid-i Aksa'da 70 bin Müslüman! İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Filistinliler teravih namazı kıldı
ABONE OL

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 70 bin Filistinli akşam ve teravih namazlarını Mescid-i Aksa'da eda etti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Mescid-i Aksa'nın kapılarında İsrail'in kısıtlamalarına rağmen binlerce kişi akşam ve teravih namazları için camiye girdi.

Mescid-i Aksa'nın kapısına konuşlanan İsrail güçleri binlerce Filistinli gencin de camiye girmesini engelledi.

İsrail yönetimi bugün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarına polisler için etrafı demir korkuluklarla çevrili sabit platformlar kurup girişlerin her iki tarafına demir bariyerler yerleştirmişti.

İsrail polisi, demir bariyerlerin Mescid-i Aksa'ya ibadete gelenleri engellemek için değil polislerin içinde beklemesi için konulduğunu savunmuştu.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki "operasyonlarının" koordinatörü Gassan Alyan, X hesabından yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca cuma günleri, Yahudiye ve Samarya Bölgesi'nde (Batı Şeria'nın Tevrat'taki adı) ibadet için gelenlerin, geçerli bir izne sahip olmaları ve güvenlik değerlendirmesine tabi olmaları şartıyla Kudüs'e girmelerine izin verileceğini belirtmişti.

Alyan, Kudüs'e sadece 55 yaş üstü erkeklerin, 50 yaş üstü kadınların ve 10 yaş altı çocukların girişine izin verileceğini aktarmıştı.

Filistinliler, Doğu Kudüs'ün bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğunu ve İsrail'in Mescid-i Aksa da dahil Doğu Kudüs'ü Yahudileştirerek kimliğini değiştirmeye çalıştığını vurguluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.