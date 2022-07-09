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Dünya

Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
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Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Zilhicce 1443 Cumartesi günü, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bayram namazı yaklaşık 150 bin kişiyle kılındı.

Binlerce Filistinli, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Namazın ardından bayramlaşan Filistinliler, birbirlerine şeker, helva ve tatlı ikramında bulundu.

Gençler de bayram namazını kılmak için aileleriyle Aksa'ya gelen çocuklara hediyeler dağıttı.

- İSRAİL POLİSİ BAZI FİLİSTİNLİLERİN AKSA'YA GİRİŞİNİ ENGELLEDİ

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA, İsrail polisinin sabahın erken saatlerinden itibaren Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde konuşlandığını bildirdi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapısında bazı gençleri durdurduğu, kimlik kontrolü yaptığı ve bazılarının içeri girmesini engellediği aktarıldı.

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