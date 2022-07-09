Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı

Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Zilhicce 1443 Cumartesi günü, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bayram namazı yaklaşık 150 bin kişiyle kılındı.



Binlerce Filistinli, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın etti.



Namazın ardından bayramlaşan Filistinliler, birbirlerine şeker, helva ve tatlı ikramında bulundu.

Gençler de bayram namazını kılmak için aileleriyle Aksa'ya gelen çocuklara hediyeler dağıttı.

- İSRAİL POLİSİ BAZI FİLİSTİNLİLERİN AKSA'YA GİRİŞİNİ ENGELLEDİ



Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA, İsrail polisinin sabahın erken saatlerinden itibaren Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde konuşlandığını bildirdi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapısında bazı gençleri durdurduğu, kimlik kontrolü yaptığı ve bazılarının içeri girmesini engellediği aktarıldı.